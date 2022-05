Laetitia SCIACCA

Passionnée par la communication, je me voyais plutôt travailler dans la création de pub.

Je me suis finalement retrouvée dans le référencement il y a un peu plus de 5 ans.

Je suis actuellement chef de projet SEO à Brioude Internet, un métier passionnant en constante évolution dans lequel je retrouve le plaisir de la technique et de la communication.







Mes compétences :

SEO

Stratégie de communication

Infographie

Communication visuelle

Communication événementielle

Prestashop

Wordpress

Montage vidéo

Html/css

Magento

Google Adwords

Adobe Photoshop

Adobe InDesign