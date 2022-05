Laetitia SEDEGNAN

Grâce à mes expériences de terrain et ma formation spécialisée en droit public et en politiques et projets humanitaires, je suis en mesure de vous apporter des conseils dans le cadre de politiques et projets ayant directement ou indirectement une dimension humanitaire.



J'ai un intérêt particulier pour les droits de l'homme, les droits des enfants et des femmes.



Mes compétences :

Travail en autonomie et en groupe

ONG

connaissance du milieu associatif

Droit des enfants

Travail des enfants

Connaissance des outils projet

connaissance des pays subsahariens

droit administratif

droit international et europeen des droits de l'ho

droit d'asile et des refugies