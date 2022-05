Laetitia SELLAMI

Je souhaite devenir chef de projet Digital / communication / marketing tous les métiers en rapport avec le multimédia et les nouvelles technologies.



Mon parcours scolaires m'a permis de développer une aisance relationnelle certaine. D'autre part, j'ai eu l'occasion d'effectuer divers stages et ainsi d'acquérir de solides connaissances dans les domaines de la communication, du marketing, du digital et du management.

Evaluant la faisabilité d’un projet je sais transformer un besoin en réel projet en détaillant au sein d’un cahier des charges, les tâches et coordonnant le travail au sein d’une équipe.

La réalisation d’un projet nécessite un travail d’équipe où chacun à un rôle particulier.



N'hésiter pas à me contacter si mon profil vous correspond !





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Macromedia Flash

HTML

Axure RP

Apple Mac

Apple Keynote

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator