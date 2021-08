Yannick SELLAMI

Développeur et intégrateur web depuis plus de 12 ans, je dispose de la double casquette de développeur front-end / back-end et effectue des missions en télétravail et ponctuellement chez le client.



C'est après 5 ans de salariat en agences que je me suis tourné vers le travail en micro-entreprise. Je cumule aujourd'hui 7 années de missions en indépendant dont une année passée à l'étranger (Japon, Tokyo).



Président fondateur d'un collectif de professionnels du numérique, je travaille régulièrement en collaboration avec des graphistes et ingénieurs indépendants.



Expertise :

- Gestion de projets MOA/MOE, Benchmarking

- Scrum, Agile

- Webmarketing, SEO/SEA/SMO



Développement web :

- PHP : Symfony 5.3, Laravel, WordPress

- JavaScript : jQuery, Node JS, React JS

- e-Commerce : Stripe, e-Transactions, PrestaShop



Mainframe :

- COBOL, CICS, DB2, SQL, JCL, VSAM

- Z/OS 390 TSO/ISPF (JCL & Procédures), Eclipse COBOS, RDz