Laetitia SERGENT

Votre entreprise est en pleine croissance et vous recherchez une personne au profil "intrapreneur" pour soutenir vos projets marketing & communication? Vous êtes peut-être au bon endroit!



Récemment diplômée de l'Ieseg, je bénéficie de plus de 2 ans d'expériences pré-professionnelles ainsi que de 16 mois de séjour à l'étranger.

Passionnée par les enjeux et métiers du web, je suis actuellement en recherche active d'une entreprise start up (ou presque) web pour m'engager et m'impliquer sur le long terme.

Mes différentes expériences, et notamment chez GuestToGuest et Groupon me poussent à penser que je suis impliquée et stimulée par les challenges. J'aime prendre des initiatives et agir là où l'entreprise en a le plus besoin.



Je suis disponible immédiatement, en France ou à l'étranger.





http://laetitiasergent.com



Mes compétences :

Excel

Word

Power point

Access

Excellente orthographe

Excellents relationnel et présentation

Travail en équipe

Organisation

Rigueur

Management