Laetitia SIFFREDI

Le Cabinet Benson & Winch est un acteur international sur le marché des Ressources Humaines qui offre des services globaux et complémentaires en recrutement et management de transition.



La Clientèle de Benson & Winch est une Clientèle diversifiée qui se retrouve aussi bien dans la sphère des acteurs de niches que dans celle des sociétés à dimension internationale.



Nos domaines d’activité sont orientés vers les secteurs du Luxe, de la Finance & IT mais aussi de l’ Ingénierie et des sciences médicales.



Si vous êtes en recherche d’une nouvelle opportunité de poste, nous vous invitons à nous transmettre votre cv à l’adresse mail suivante: cv@bensonwinch.com”



N'hésitez pas à me contacter directement au 00.33.(0)1.53.45.66.67