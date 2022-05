Laetitia SIMONETTI

Actuellement à la recherche d’un poste en tant qu’Assistante Polyvalente, je me permets de vous solliciter afin de connaitre vos besoins et de vous proposer mes services éventuels.



Avec plus dix ans de pratique à mon actif, je possède des compétences variées, notamment en termes d’achats, de logistique, de gestion technique et comptable. Je serai prête également à étudier toute autre proposition, notamment au sein de votre service Administratif.



Dotée d’un très bon sens de l’organisation, polyvalente et rigoureuse, je serai heureuse de travailler au sein de votre structure et, ainsi, de mettre mes compétences à profit tout en développant mes acquis.



Je vous remercie pour tout l'intérêt que vous prêterez à ma candidature sur lecture de mon Curriculum Vitae.



C'est avec plaisir que je vous exposerai l'ensemble de mes motivations à l'occasion d'un prochain entretien.





Mes compétences :

XGP

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel