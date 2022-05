Shéhérazade BOUKHENIFRA

Motivée et sérieuse, je suis à la recherche d'un poste qui nécessite à la fois d’être polyvalent, d’avoir le sens du relationnel et d’utiliser l’outil informatique : trois aspects qui définissent le poste que j’aimerais très prochainement occuper.



Je saurai mettre à profit les compétences que j’ai tirées de mes expériences professionnelles afin de mener à bien toutes les tâches que l'on pourra me confier.



J’aspire à travailler dans une entreprise dynamique, qui saura me confier des responsabilités et dans laquelle je pourrai mettre en oeuvre et développer mes compétences.



J’espère que ma candidature retiendra votre attention. Je me tiens à votre disposition pour un éventuel entretien au cours duquel j’aurai grand plaisir à vous démontrer ma motivation et mes atouts.



Mes compétences :

Autonomie

Informatique

Maitrise de l'outil informatique

Maîtrise de l’outil informatique

Outil informatique

Réalisation

travail en équipe