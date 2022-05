Artiste depuis de longues années, je prends toujours autant de plaisir à être sur scène et à enseigner ce que je sais. Mon souhait, via Viadeo, est de pouvoir partager et diffuser mes connaissances artistiques et professionnelles. Par conséquent, je suis ouverte à tout échange pouvant insuffler une dynamique autour de ces envies.



Mes compétences :

Chant

Cinéma

Danse

FLE

Théâtre