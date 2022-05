Laetitia SOISSONS

Une démarche d'orientation qui favorise la mise en valeur du potentiel des jeunes pour leur permettre de construire et réaliser leurs projets !

L'orientation est un processus qui s'inscrit dans la durée. Se déterminer par soi-même à partir de ses rêves et de ses expériences est le début d'une démarche essentielle.



Se poser les bonnes questions. Faire émerger ses désirs et les mettre en mots, pour réfléchir autrement : ne plus bloquer les idées pour les exploiter positivement, avec audace et énergie.



Et finalement confronter ses désirs aux possibles, construire son parcours.



Mes compétences :

Adaptabilité

Pédagogie

Psychologie

Analyse

Entrepreneuriat‎