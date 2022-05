Laetitia SORIANO

Depuis dix ans et après avoir occuper differents postes de commercial sur des métiers et agences différentes, je suis en chage a présent de developper et assurer la gestion d'un portefeuille de clients Professionnels. Tant sur l'accompgnement, que lors de la création, du besoin de financement à la protection de l'entreprise et de l'entrepreneur, la maitrise du risque, l'équipement...



Mes compétences :

Banque de detail

Management

Analyse de risque