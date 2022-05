Focus CDI :



URGENT CDI Responsable d'affaire Electricité ou Telecom 45k€ sur Nantes .



- Roboticien

- Responsable d'affaire FTTH

- Chef de projet FTTH



En recherche récurrente de:



- Techniciens d'études et Assistant Chargé d'affaires CVC (H/F)

- Dessinateurs Projeteurs (H/F) tous types de spécialités (CVC, telecom, electricite, mécanique) (débutant(e)s bienvenu(e)s)

- Automaticien(ne)s

- Technicien(e)s de maintenance

- Electricien (H/F)

- Monteurs Cableurs (H/F)

- Profils télécom







laetitia.spinosi@kellyservices.fr



Après un passage en communication RH (presse et web), j ai diversifié mon parcours professionnel dans le recrutement ainsi que la formation tout en gardant une dominante de développement de réseau.



Riche de 15 ans d expérience et de ma vision globale des problématiques RH, je suis devenue spécialiste de la mise en relation candidat/entreprise, gardant toujours une approche de proximité afin de répondre à des attentes communes.



Développant le secteur de l ingénierie/bureau d études ainsi que les profils techniques s y rattachant, je suis en recherche d échanges entre professionnels et de forces vives dans le secteur . N hésitez pas à me communiquer votre profil !



Mes compétences :

Conseil en recrutement

Responsable d'agence

Coaching

Formateur

Commerciale

Recrutement

Ressources humaines

Encadrement

Commerce

Formation