Marc SPINOSI

Toujours à l'écoute de nouvelles opportunités.



Actuellement conseiller en gestion de patrimoine.



Dans le secteur immobilier mon expérience principale à été la participation à la création d'une agence de location immobilière à Shanghai avec un partenaire local ainsi qu'une participation en tant qu'agent commercial dans un réseau d'agence immobilière dans l'ancien et la vente en VEFA à Paris, la création de plaquette de commercialisation et d'emailing.



Après avoir vécu à Shanghai pendant 3 ans, j'ai effectué une formation de cadre commercial export "COMEX" de niveau master au CECI à Paris, dans l'optique d'une création d'activité qui n'a pas abouti et ai saisi les opportunités dans l'immobilier, secteur que j'affectionne.



J'ai une certaine expérience de la Chine ainsi qu'un réseau local avec des contacts en Chine continentale, à Hong-Kong, à Taiwan en Corée ou au Japon par exemple pour la partie Asie.



J'ai effectué des études de marché concernant le vin et la bière en Chine et ai toujours des demandes de sourcing ponctuelles en tant qu'acheteur.



Je serais ravi de vous rencontrer pour parler d'une future collaboration dans l'export ou l'immobilier et le conseil ou dans le cadre d'une opportunité de poste ou d'affaires pour reprendre les activités que j'exerçais à Shanghai.



Management d'équipes

Fashion

Chine

Commerce

Export

Business

Conseil

Défiscalisation

Gestion de patrimoine

Luxe

Textile

Négociation immobilière

Exports

Letters of Credit

Operations Management

Project Management

Wealth Management

création support

Adobe Photoshop

HTML

Internet

JavaScript

Microsoft Office

Microsoft Outlook

Search Engine Optimisation

