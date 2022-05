Laetitia SVANDA

Plus de 10 d'expérience dans les métiers de la communication (digitale, externe et évènementielle) et notamment dans l'organisation de convention d'affaires BtoB dans différents secteurs d'activités tels que : le fluvial (transport et tourisme), l'aéronautique, les techniques séparatives, le vin, la robotique...



Mes missions :

- Gestion complète d'évènements en France et en contexte international.

- Suivi des planning et des budgets.

- Commercialisation des salons.

- Management d'une équipe de 3/4 personnes anglophones et francophones.



Mes actions:

- Assurer une veille concurrentielle pour chaque salon.

- Mise en place d'outils de communication.

- Assurer le bon déroulement de chaque salon.

- Créer et développer les bases de données commerciales.

- Reporting vers la direction.



Mes compétences :

- Capacité d'adaptation

- Leadership

- Fiabilité

- Persévérance

- Réactivité et autonomie

- Esprit d'équipe

- Environnements multiculturels

- Excellent relationnel



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Prospection commerciale

Dynamisme

Organisation d'évènements

Coordination de projets