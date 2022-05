Laetitia TALOU

Diplômée d'un master II en gestion comptable à l'ESG de Toulouse, je suis actuellement à la recherche d'un poste de collaboratrice comptable sur Grenoble.



Mon expérience et mon dynamisme me permettraient de mettre à profit les compétences acquises durant ces dernières années: gestion de la relation clients, établissement des comptes annuels, déclaration fiscale...

Partant sur des bases solides, je souhaite intégrer un cabinet me permettant de m'épanouir dans les différentes taches qui me seront confiées.



Restant à l'écoute pour toutes opportunités.

Je vous laisse consulter mon profil.



A très bientôt