Laetitia TARDY

Vous souhaitez étoffer votre équipe commerciale d'une assistante confirmée? Organisons un rendez-vous pour nous rencontrer.

Je valide actuellement une formation d'assistante commerciale afin d'enrichir mes compétences. Je peux intervenir dans :



- la prise en charge de la gestion commerciale et administrative de la société

- l'accueil et renseignement téléphonique ou physique des clients

- la prospection et gestion des fichiers clients

- administration des outils multimédia...



Toutes ces compétences n'ont plus de secrets pour moi et sont autant d'acquis que je peux mettre à votre service à partir du mois de septembre.

Vous êtes intéressés par mon profil ? N'hésitez pas à me contacter afin que nous puissions discuter ensemble de vos besoins.





Mes compétences :

WordPress

Sage Accounting Software

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Blogging