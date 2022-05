Laetitia TATARD

Agence de Relations PubliCs créée en 1986 & implantée à Paris, Lyon et Nantes.

Membre des réseaux internationaux d'agences de RP, IPR Team et GlobalCom PR.



Nous envisageons les Relations Publics comme un ensemble d’expertises permettant à une marque, une

entreprise ou une institution d’entrer en contact avec les publics de son écosystème pour construire une

relation pérenne et vertueuse.



Selon nous, créer une relation efficace et durable suppose de remplir certaines conditions :

+ Recueillir et traiter la data pour construire un discours pertinent et adapté,

+ Produire du contenu créatif pour émerger du flux d’information reçu par nos publics,

+ Assurer la présence de la marque sur tous les points de contacts,

+ Mesurer l’impact de nos campagnes.



Références clients dans le Grand Ouest :



- Gautier France : meubles contemporains & Made in France

- Groupe GSA : confection enfantine

- Biolane : soins & hygiène bébé

- L'agence régionale des Pays de la Loire : Promotion du tourisme et du territoire

- La Vélodyssée : véloroute française de Roscoff en Bretagne à Hendaye au Pays de Basque

- DRC : Départements & régions cyclables

- SWAO : portes d'entrée et fenêtres Made in France

- CPH Immobilier : réseau d'agences immobilières

- Zolpan : fabricant français de peinture



Plus d'informations surArray



Mes compétences :

Relations Presse

Marketing opérationnel

Communication corporate

Relation Publics

Médias

Réseaux sociaux

Communication

Webmarketing

Publicité

Décoration