Laetitia TCHAVOUCHIAN

Management d’une équipe de 6 à 12 personnes

Recrutement, formation et supervision de l’équipe

Réalisation des objectifs et du CA

Conseil et fidélisation de la clientèle

Choix et achats des collections

Gestion des stocks

Organisation de l’animation commerciale (trunk show, défilés)

Merchandising et vitrines

Gestion de la caisse, SAV

Anglais opérationnel et arabe classique courant



Mes compétences :

dynamique

Luxe

Mode