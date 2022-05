Laetitia TCHOUALACK

Spécialiste des communications et du marketing, j’ai plusieurs années d'expérience en planification, organisation et gestion de projet, incluant la gestion d’équipe, la gestion matérielle, la gestion budgétaire et les relations d’affaires internes et avec les partenaires.

J'ai développé une bonne capacité d’analyse et de synthèse ainsi qu'une certaine aisance dans la coordination de plusieurs projets.

Communicante et bilingue (Anglais/Français), j'ai développé une grande force de caractère, un bon sens de la discipline et du leadership, grâce à plusieurs années de sport de haut niveau.



Toujours à la recherche de nouveaux défis, je recherche des opportunités en gestion de projet dans le domaine des communications et de l’organisation événements.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion du stress

Budget management

Team management

Marketing stratégique

Communication interne

Communication externe

Communication évènementielle