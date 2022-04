Julie LECLERCQ

8 ANS D'EXPÉRIENCE EN ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS ET PRESTATIONS TOURISTIQUES GROUPES ET FIT

= > Événements sportifs

= > Tourisme d’affaires

= > Tourisme de loisirs

= > Séjours scolaires et linguistiques



COMPETENCES

-- > Gestion de projets : conseil, conceptualisation et coordination des étapes de mise en œuvre

-- > Production et organisation de l’événement dans son ensemble : négociation & choix des prestataires, suivi du budget, mise en place de partenariats, gestion des participants & facturation

-- > Suivi logistique, accompagnement terrain & participations aux actions opérationnelles

-- > Bonne connaissance du secteur touristique, ses acteurs et ses enjeux

-- > Expérience en Guest Management : accueil des clients, gestion des invités VIP

-- > Recrutement, formation & management d'équipes



PERSONNALITÉ

-- > Rigueur & Organisation

-- > Adaptabilité & Réactivité

-- > Autonomie & Dynamisme

-- > Ouverture d'esprit & Bon relationnel

-- > Profil international – Anglais/Espagnol courant



Mes compétences :

International

Polyvalence

Dynamisme

Rigueur

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Apple Mac

Gestion

Suivi commercial et administratif

Suivi des fournisseurs

Logistique

Gestion de projet

Evénementiel

Suivi clientèle

Production

Communication événementielle