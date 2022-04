Franck A G.

Conseil en entreprise, Gestion et organisation commerciale:





Madame,

Monsieur,





Votre projet, notre projet se concentre sur le développement de la force de votre entreprise, de votre industrie ou de votre service, dans le but de développer ensemble de nouveaux marchés stables à l'étranger.



Pour obtenir des résultats, je vous propose une expertise qui combine les stratégies et ses forces entre votre structure et les demandes clients, les appels d'offres et les participations à projet, tout en tenant compte des environnements et des attentes locales.



Le concept principal est de consolider l'écoute, de développer les propositions et de gérer une équipe qui est présente pour résoudre et faire valoir sa compétitivité concernant:



Les Savoir-faire,

Les Technologies,

Les Services,



Nous travaillerons ensemble afin de suivre l'implantation locale et les marchés potentiels limitrophes de votre entreprise. Lors d'un rendez-vous, d'une réunion de travail, nous appréhenderons probablement les points suivants, afin d'avancer ensemble:



- Gestion des partenariats privés,

- Relations grands comptes et institutionnels,

- Implantation d'entreprise pour commercer en GCC,

- Gestion de portefeuille, de licence, l’offre,

- Etablissement de plans stratégiques à moyen/long termes,

- Audit partenariat pour les appels d’offres, l’équipe maintenance et services,

- Développement mode Projet, développement business unit,

- Organisation, management des forces d’intervention et formation,

- Chiffres, budget, moyen humain, Direction de l'unit et de son équipe.



Merci de votre attention; au plaisir de vous rencontrer prochainement pour notre future collaboration



Cordialement





Mr Franck















http://www.exporter.gouv.fr/exporter/Pages.aspx?iddoc=1427&pex=1-10-1427

http://www.exporter.gouv.fr/Exporter/appuis.aspx?iddoc=109&pex=1-2-13-109



Mes compétences :

Développement

Export

Industrie

Development

Commerce

Business

Tourisme

Idroelettrico

Communication

Trade

Energy

Transport