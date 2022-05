Laetitia TECHER

J’ai obtenu un Bachelor of Creative Technologies à l’école supérieure d’art WELTEC en Nouvelle- Zélande et je viens de compléter avec succès ma 1er année de Master en Arts plastiques en enseignement à distance à l’université de Montpellier. Au cours de mes études, j’ai bénéficié d’un cursus fondé sur la photographie (argentique & numérique) et j’ai d’entrepris des stages de 6 mois en tant qu’assistante photographe et assistante animatrice 2D pour un studio d’animation néo zélandais.



Particulièrement intéressée par la pratique pluridisciplinaire de la Photographie, j’ai profité de mes années universitaires pour approfondir mes connaissances dans ce domaine. J’ai notamment utilisé mes cours de photographies pour apprendre la technique d’animation Stop Motion.



En plus de mes études, j’ai des atouts de motivation et d’adaptation élevés. En effet, j’ai vécu dans divers pays comme l’Islande, la Nouvelle Zélande et L’Australie. Voyager m’a permis de développer une ouverture d’esprit qui m’accompagne dans toute création. Je m’engage donc d’employer mes acquis pour ma réussite professionnelle.



Lien portfolio : https://www.behance.net/laetitiatecher



Mes compétences :

Dessin

Enseignement artistique

Enseignement

Adobe InDesign

Adobe Illustrator CS5

Photographie

Adobe Premiere

Adobe Photoshop