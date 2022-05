Laetitia TEIXEIRA

Bonjour,



Je suis dans le domaine de la comptabilité depuis le lycée, une réelle passion pour les chiffres et la gestion des comptes.



J'ai toujours fait de la comptabilité générale et analytique avec reporting, rapport financier, KPI, en allant jusqu'au bilan, liasses, résultat fiscal en passant par la consolidation des comptes sur SAP (y compris Intégration fiscale) et je suis parfaitement à l'aise avec EXCEL (TCD, Recherchev... ).



J'aime mon métier et transmettre mon savoir-faire. Je suis une personne dynamique avec une aisance relationnelle, organisée et faisant preuve de discrétion dans mon métier.



Ci-dessous, le détail de mes compétences :





COMPTABILITE

 Comptabilisation des Ecritures Générales & Analytiques (ACH, VTE, NDF, BQ, OD…)

 Ecritures d’Inventaire (CCA, FAE, AAE, FNP, AAR…) = > Mensuel

 Contrôle - Intégration/Saisie des Caisses

 Contrôle des Interco (Tiers, P&L, Comptes Courants)

 Justificatif des soldes de comptes

 Reporting & Rapport de Gestion Financier avec KPI = > Mensuel

 Constitution du Dossier Bilan = > Contrôlé par les CAC

 Etablissement des Bilans/Liasses/Annexes & Comptes Annuels



MANAGEMENT

 Management de 1 à 2 Comptables Généraux + Contrat en alternance

 Supervision de plusieurs portefeuilles : Filiales (jusqu’à 18), SCI (7)



TRESORERIE

 Saisie quotidienne des Banques & Rapprochements Bancaires

 Suivi quotidien de Trésorerie & Budget de Trésorerie

 Relation avec les Banques, ouvertures de plusieurs comptes, N°Commerçants (TPE)…

 Paiement des Tiers (Paies, NDF, Fournisseurs…)

 Suivi & Dépôts des Espèces « Caisses »



GESTION

 Facturations Clients - Inter filiales

 Relance Clients avec suivi DSO

 Suivi des Immobilisations & DAP = Dossier Permanent

 Suivi des Stocks & Valorisation



FISCALITE

 Déclarations : TVA, CFE-CVAE, TVTS, EC, ORGANIC, DAS2, DEB, DE CREANCES, RF-LIASSES, IS, IF…



CONTROLE DE GESTION

 Préparation & Suivi des Budgets Annuels

 Analyse des KPI & du FORECAST = > Mensuel



CONSOLIDATION

 Consolidation du CA France & International (Périmétre Constant, Périmétre & Chge Constant, CJO…) = > Mensuel

 Contrôle des cohérences sur SAP (= Bilan Consolidé Mensuel)

 Contrôle des interco

 Calcul de l'IS d'intégration fiscale

 Etablissement des liasses filles et tête de Groupe (Mère)

 Annexes filles et tête de Groupe (Mère)





SOCIAL / PAIES

 Préparation des données de Paies (Absences, Primes, Transactions…)

 OD Paies (vérification, validation)

 Déclarations Sociales : Retraites, Prévoyance, Mutuelle, MDA, AGESSA

 Recrutement en comptabilité (Intérim, CDD, Alternance)



FRAIS GENERAUX

 Ouvertures de lignes EDF (transfert via ERDF)

 Gestion des lignes téléphoniques FT

 Réorganisation du parc TPE de 33 centres via Paybox



Mes compétences :

Repporting mensuel, Rapport de Gestion (KPI), Budg

Liasse fiscale + Comptes annuels + Rapport de Gest

Management

Logiciels : SAP, ETAFI, SAGE L500, CEGID, AS400, Y

Très bonne maitrise : Excel, Wword, Powerpoint