Teixeira JOAO

Dans le secteur du BTP Transport depuis près de 15 ans, j'ai été conducteur routier durant plusieurs années et suis désormais agent de planning/répartiteur pour les chantiers de COLAS en région parisienne.



Les nouvelles restructurations de l'entreprise me poussent aujourd'hui à chercher vers de nouveaux horizons et de nouveaux challenges, toujours dans ce secteur d'activité.



Mes compétences :

Gestion des priorités & aisance relationnelle

Polyvalence & Réactivité