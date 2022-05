Laetitia TELLECHEA

Titulaire d'un BPJEPS Animation Sociale, j'ai acquis au cours des 3 dernières années, au Centre Socioculturel Sillon de Bretagne (44), les compétences nécessaire à l'accueil, à l'écoute et à l'accompagnement du public adolescent. De plus, mes responsabilités m'ont ammené à concevoir et mettre en place des projets d'animation et pédagogique, ainsi que des dossiers de demande de subventions.

J'ai aussi encadré et formé une équipe d'animateurs.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

autonome

dynamique

Ecoute

Facilité d'adaptation

Organisée