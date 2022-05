Laetitia TERRENG

Mon savoir faire:



*Management/Satisfaction client :



-Encadrement, animation, motivation des collaborateurs

- Respect des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés

- Préparation des entretiens individuels de compétences

- Recrutements.

- Écoutes et débriefings des appels

- Reporting qualitatifs et quantitatifs/Suivi des appels mystères

- Gestion administrative: planning, contrats.

-Analyse des Verbatim clients et déploiement de moyens d'action.



*Commercial:



- Prise de renseignements commerciaux. Vente, fidélisation

- Gestion de secteur géographique en porte à porte

- Appels sortants : vente de produits Internet, téléprospection.

- Appels entrants : fidélisation clients et gestion des dossiers.

-Anticipation des anomalies procédurières.



*Formation:



- Préparation et animation des modules de formations initiales et continues.

- Recensement des besoins de formation.

- Création de grilles d’écoutes, de scripts d’appels.

- Animation de formations en télémarketing/téléprospection.



*Technique :



-Maitrise des différents OS Smartphones et outils de synchronisation sur pc et mac.

-Accompagnement dans l'aide à l'usage smartphone et pc et mac

-Résolution de dysfonctionnements complexes





Mon savoir-être: Un seul mot d'ordre..."toujours le sourire!"



Mes compétences :

Responsable

Manager

Recrutement