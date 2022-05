Laetitia THEBAUD

Conseillère en Insertion depuis plus de 10 ans et principalement en Mission Locale. mes Missions ont évoluées vers l'accès et le maintien vers l'emploi pour nos jeunes.



Dynamique et la plupart du temps de bonne humeur :), j'ai a coeur, en étroite collaboration avec mes collègues, de développer, d'actualiser, notre offre de service auprès des jeunes, des entreprises et de nos partenaires.



Souhaitant des échanges constructifs via ce site..



a bientôt