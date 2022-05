Laetitia THEURIOT

Bonjour,



Grâce au poste de Consultant Marketing que j’ai occupé pendant plus de trois ans chez Nielsen, j’ai pu acquérir une réelle expérience tournée autour de la satisfaction de mes clients avec une double casquette : analyse/diagnostic & commerciale.

Conseil auprès des grands noms de la distribution, grands comptes ou PME, j’ai dû déployer toute mon énergie pour que rigueur rime avec efficacité et performance.



Mon expertise :

- Analyse panels univers PGC

- Pilotage & reporting

- Optimisation des performances

- Recommandations opérationnelles

- Aisance orale & écrite

- Gestion de projet

- Développement commercial









Mes compétences :

Gestion de projet

Recommandation stratégique

Reporting

Analyser et améliorer les performances

Études marketing

Communication écrite

Développement commercial

Communication orale

Analyse de données

Gestion de la relation client

Analyse de marché