Laetitia THIROINE

Jeune ingénieure diplômée de Polytech Annecy-Chambéry, je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur dans le domaine de l'énergie. Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir les compétences pour la réalisation d'études thermiques et d'études technico-économique sur les réseaux de chaleur. Je souhaite mettre a profit mes connaissances dans le domaine de l'efficacité énergétique.



Mes compétences :

Enerie nucléaire et cogénération

Méthode du pincement

Contrôle et réglation des systèmes énergétiques

Dimensionnement d'une chaufferie bois

Dimensionnement d'une installation géothermique

Dimensionnement d'une installation