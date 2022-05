Laetitia THOMAS

Direction Artistique, graphisme, mise en page et illustrations sur tout type de projet Print comme Web. Réalisation depuis la prise de brief jusqu'à livraison des fichiers imprimeurs ou fichiers pour développement web. A l'écoute du client pour une réalisation au plus proche de la demande dans le respect des délais établis.



Références : Télérama, LaVeilleuse, Mastercard, Cewe Photo, Accor Hôtels, Les Croisières du Ponant, 21 Partners, Stokomani, Bureau Veritas, Prévago, Les éditions Balado, Mondeos, Edi8, Gründ, Les Livres du Dragon d'or, Y&G, Groupe Partnaire, Centre Pompidou...



Mes compétences :

Illustrator

Indesign

Communication visuelle

Identité visuelle

PLV

Photoshop

Graphisme

Mise en page

Charte graphique

Illustration

Danse