Laetitia THOMAS

Titulaire d'un DEA Droit de la famille, je vis à Shanghai depuis 3 ans.

D'octobre 2005 à avril 2006 et de février à septembre 2007, j'ai effectué un stage au Centre sino-français de formation et d'échanges notariaux et juridiques à Shanghai.

Je rédige également depuis janvier 2007 en collaboration avec le Cabinet d'avocats ADAMAS un guide franco-chinois droit de la famille destiné aux français résidents en Chine qui ont des questions relatives au mariage, divorce, filiation,...

Grâce à ces expériences, j'ai pu apporter mes connaissances en droit français de la famille et les étendre au droit chinois.



