Laetitia THUMERELLE

Assistante technique

En CDI chez Etudes Technologies, bureau d'études implanté à Socx.



Sécurité :

- Formation chantier pour les intervenants d'entreprises extérieures,

- Planification des audits de chantiers et Réalisation d'audits,

- Mise en place d'un suivi, sous forme de tableau de bord, des audits (chantier et MOS) et des heures chantiers par projet,

- Réalisation de compte-rendu de réunion de coordination chantier,

- Gestion du MASE .



Gestion des déchets de chantiers

- Rédaction de FID,

- Demande et Vérification de CAP,

- Suivi de chantier (sécurité et environnement),

- Rédaction et suivi des BSD et tickets de pesée.



Mes compétences :

Bsd

Formatrice

HSE

Iso 14001

MASE

OHSAS 18001

Sécurité