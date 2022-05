Laetitia TIFFAY

Je suis force de propositions, autonome,

organisée, méthodique et communicative.



J'aime apprendre, partager mes connaissances et compétences, trouver des solutions, rendre service et le travail bien fait.



J'ai su affirmer les qualités essentielles à une assistante de haut niveau : discrétion, diplomatie et rigueur.



Mes compétences :

Gestion d'agenda complexe

Rédaction de courriers, notes et comptes-rendus

Conception de tableaux de bord

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Outlook

Lotus Notes/Domino

Adobe Acrobat

Gestion de projets