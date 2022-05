Laetitia TILLIER SOULEROT

Expérience : International / Gestion / Ressources Humaines / Environnement / Impact Investing / Entrepreneuriat social

Double formation : Gestion et Développement Durable - Université Paris Dauphine



Intérêt particulier pour : le Social Business, l'Impact Investing, le Commerce équitable, l'action locale en matière de Développement Durable, les activités des Fondations et Associations en lien avec le DD et la RSE...



Autres Activités :

publication sur « La comptabilité environnementale dans une entreprise industrielle : De la théorie à la pratique », avec le professeur J. Richard et D. Gnanzou (présentée en 2010 au Congrès International de l’ADERSE et au colloque de l’ESCE),

enseignement de « Gestion budgétaire : Analyse des coûts » aux étudiants de 3ème année de l’ESCE - Pôle Universitaire Léonard de Vinci depuis 2008,

foyer témoin pour la réduction des déchets dans le cadre de l'opération pilotée par Grand Paris Seine Ouest,

participation aux échanges dans le cadre de l'agenda 21 de la ville Sèvres...



Mes compétences :

Gestion

Développement durable

Finance

Coordination de projets

Startups

Gestion de partenariats

Innovation

Entrepreneuriat

Gestion de projet

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Investissement

Economie sociale et solidaire