Laetitia TINTAN

Fabricant de mobilier dans l'Allier (03150) depuis 30 ans, SOVADIS évolue au fil du temps, des modes, des contraintes technologiques et des besoins des usagers.

Nous sommes LES spécialistes du mobilier à destination des collectivités, EHPAD et établissements medico sociaux.

Venez visiter notre site http://www.sovadis.fr/ et notre show room à Varennes sur Allier....

A très bientôt !



Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Analyser écouter réfléchir agir

Accueil physique et téléphonique

Ambition

Dynamique

Relations clients

Pain management

Microsoft Office

Internet