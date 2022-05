Laëtitia TOUITOU, 22 ans. J'ai effectué au cours de ma scolarité un bac pro comptabilité, un BTS assistante de gestion puis un DEESRH en alternance au sein du groupe Coca-Cola au service RH. J'ai choisi cette voie car je voulais être en contact avec les gens et pouvoir leur apporter une certaine satisfaction.

De nature accueillante et souriante, le secteur administratif m’a toujours attirée. J’ai de très bonnes connaissances en informatique, d’excellentes qualités humaines, une facilité d’adaptation et une bonne capacité d’écoute. Être polyvalente, prendre des initiatives, avoir l’esprit d’équipe et le goût du défi est l’atout nécessaire pour participer à la bonne marche de l’entreprise. Maintenant je vis à Tarbes, je souhaite vraiment faire profiter les entreprises de mon expérience chez Coca-Cola où j’ai garde de bon contacts.