Laetitia TOULLIOU

Administrateur de Biens et syndic de Copropriétés sur Paris et région parisienne.

Situé en plein coeur du 14ème arrondissement, le Cabinet CO.GES.CO, Administrateur de biens indépendant, gère plus de 4500 lots à Paris.



Rigueur, réactivité et transparence font de notre Cabinet le professionnel de l'immobilier de référence pour la gestion de votre patrimoine immobilier.



De taille humaine, notre équipe s'affirme auprès de notre clientèle par sa disponibilité, sa compétence métier et sa convivialité.



Mes compétences :

Comptable Copropriétés et Gestion Locative

Revenus fonciers

Syndic de Copropriétés

Gestionnaire de Biens Immobiliers

Transactions

Dirigeante de société