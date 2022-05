Laetitia TOURNEBIZE

Je suis consultante en innovation spécialisée en santé chez Efficient Innovation.

J'interviens aux côtés de nos équipes régionales pour amener des éléments différenciant sur nos missions dans le secteur de la santé. Mes connaissances relatives aux techniques, à l'écosystème de ce secteur et aux opportunités de financement dédiées sont mises à profit dans l'accompagnement des projets innovants, depuis le processus créatif jusqu'à la gestion, en passant par la structuration, le positionnement marché et la fiscalité.



Ingénieur en génie-biologique spécialisé en Pharmacologie et Biotechnologies de Polytech'Nice, complété par un mastère spécialisé “Strategy & Management of International Business” à l’ESSEC Business School, j'ai eu une première expérience de conseil au sein d'Alcimed dans le département Sciences de la Vie.



Mes compétences :

Planning stratégique

Pricing

Analyse stratégique

Bien être

Dispositifs médicaux

Industrie pharmaceutique

Marketing produit

Cosmétique

Marketing stratégique

Innovation

Financement de l'innovation

Étude de faisabilité de projets

Étude de marché

Études marketing

Financement de projet

Marketing

Microsoft PowerPoint

Santé animale

Microsoft Excel