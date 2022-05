Laetitia TOUZINAUD

Après 3 années au sein de LVL Médical, je viens d'intégrer le CH de Brive la Gaillarde sur des missions qualité au sein notamment du laboratoire et de la pharmacie.

Une année au sein de l'ARS m'a permis de comprendre le fonctionnement et l'organisation du secteur sanitaire, sa réglementation et sa stratégie, son évaluation et son pilotage.

Management de projets et d'équipes, capacités rédactionelles et analyse critique, communication et aisance relationnelle, représentent mes autres savoir-faire.



Auteur d'articles pour l'AFNOR, j'ai soutenu une thèse professionnelle relative au décloisonnement des filières des soins de premier recours. Dans un contexte juridique de mutation du système de santé, cette thèse correspond à une priorité des professionnels, acteurs de leur avenir. Elle valorise leurs compétences pour une meilleure prise en charge globale du patient, gage de qualité et de sécurité.



Depuis toujours, j'apprécie particulièrement la formation. Je dispense des formations en pharmacologie aux infirmiers et infirmières libéraux, et, dans le domaine passionnant de la qualité aux cadres de santé exerçant dans les centres hopistaliers.

Cette activité est passionnante, et je souhaite la développer. Je veux m'investir auprès des professionnels de santé pour leur transmettre les connaissances et savoir-faire particuliers inhérents à la qualité.



Si vous êtes intéressés par ces compétences, n'hésitez pas à me contacter, je m'adapte à tous les environnements et toutes les contraintes.



Mes compétences :

Astronomie

Créative

Danseuse

dynamique

Persévérante

Qualité