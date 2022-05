Laetitia TRILLEAU

Jeune trentenaire dynamique, je suis une sorte de caméléon astucieux.



Ma spécialité : les fonctions transversales.

Elles me permettent d'être polyvalente, de prendre en charge des projets variés et de mettre à l'épreuve mon adaptabilité.

Ma capacité à faire le lien entre les départements techniques, commerciaux et administratifs est également un atout.



Je suis d'une nature enthousiaste et entreprenante.

J'aime l'autonomie, les relations humaines et le management.



Après 10 ans de bons et loyaux services dans le public et l'entreprise, j'ai choisi de mettre à profit mes connaissances, mon savoir-faire et mon savoir-être au service de l'autre.



Mon objectif principal est d'aider mon prochain à être plus heureux dans sa vie en améliorant ses relations interpersonnelles et en réconciliant l'humain et l'entreprise.



Je vous propose mon expertise pour vous aider à évoluer, améliorer votre vie et celle de vos équipes. Pour cela, je propose du coaching individuel et d'équipe, l'animation d'atelier de bonnes pratiques, co-développement et d'expérimentation de l'intelligence collective.



Je suis motivée pour relever de nouveaux défis, alors pourquoi pas dans le cadre d'un projet ou d'aspirations qui soient les vôtres ?





Mes compétences :

Développement commercial

Marketing opérationnel

Management de projet

Communication

Webmarketing

Coaching

Stratégie