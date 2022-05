Laetitia TROGNON

Je suis là afin de trouver un nouveau poste plus adapté à mes attentes et dans lequel m'épanouir.

Je suis pour cela, entrée en formation dans le cadre d'un CIF et j'y effectue un stage pour valider cette dernière.

Je suis en effet une débutante dans ce domaine mais j'apprends très vite et j'ai envie de m'investir dans cette nouvelle vie qui m'attend.

Je ne demande qu'à faire mes preuves et à découvrir ce métier jusqu'à le maîtriser au mieux !



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word