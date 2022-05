Plus de 12 ans d’expérience dans le marketing direct

3 ans d’expérience en agence web



Passionnée, engagée et orientée résultats, j'aime travailler en équipe et auprès de mes clients annonceurs afin de leur donner satisfaction dans leurs projets marketing.



Mes compétences :

Gestion de projet

CRM

Data Management

Management

Marketing direct