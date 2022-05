Animatrice multimédia depuis bientôt 2 ans, je suis passionnée par les ressources du net nous permettant de créer et découvrir un net résolument nouveau plus axé sur le coté participatif. Touche à tout, j'ai suivi plusieurs formations (webdesign et infographie) après mon graduat en communication permettant de compléter mon parcours et d'avoir toutes les clés en main pour mettre mes compétences aux services de tous.