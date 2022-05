Laetitia VASTO

Titulaire d'un Master 1 en Sciences de l'Information et de la Communication et possédant 7 ans d'expérience dans les métiers liés à la communication, je recherche un poste de chargée de communication événementielle, RP, community manager, infographiste.

Dotée d'un bon sens organisationnel et relationnel, aimant le travail en équipe, je fais preuve d’initiatives et je sais mener les projets avec rigueur et détermination.

Je suis une personne sérieuse, dynamique, polyvalente et autonome.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Univers Mac