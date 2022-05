Laëtitia VAVON

Véritablement passionnée par l'amélioration continue, guidée par les résultats et pédagogue, je cherche à porter des projets techniques, d'organisation et de progrès permanents. Certifiée Green Belt Lean 6 sigmas, je souhaite mettre mon dynamisme et ma ténacité au service d'une entreprise à l'écoute des besoins de ses clients.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Management de la qualité

Audit interne

Amélioration continue

Lean Six Sigma