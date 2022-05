Laetitia VENDRICK

J'ai travaillé cinq au sein d' un village vacances où l'une de mes tâches était de m'occuper du



référencement (mise à jour du site via l'extranet, suivi des partenariats, google analytics, pack



office, photoshop, réseaux sociaux, forums...).



Je suis bilingue en anglais suite à quatre années d' études supérieures et plusieurs voyages aux



États-Unis. Je rédige avec aisance en français et en anglais.



J'apprends vite, je suis rigoureuse dans mon travail et très motivée par le domaine de la



communication qui est un secteur en continuelle expansion. Je souhaite me reconvertir



professionnellement dans ce domaine et je suis ouverte à toute proposition (emploi, stage, formation).



J'aime autant le travail en équipe que le travail en autonomie et je m'adapte facilement à toute



nouvelle situation.



Mes compétences :

Référencement

Accueil des clients

Accueil téléphonique

Partenariats

Communication

Traduction anglais français

Extranet

Rédaction

Google analytics

Réseaux sociaux

Adobe Photoshop