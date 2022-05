Laetitia VENET

Mon parcours professionnel a débuté dans la garde d'enfants, puis la vente suivi par la communication et enfin la comptabilité. A l'age où on s'implante dans sa carrière pro, je suis retournée en cours, afin d'acquérir des diplômes reconnus me permettant de mettre de la théorie sur la pratique acquise de façon autodidacte. A mon compte pendant 7 ans, j'ai pu évaluer la nécessité de rentabilité, d'organisation professionnelle et de savoir-faire. Ce cheminement atypique m'a apporté une certaine polyvalence qui me permet aujourd'hui d'exercer aussi bien en comptabilité, qu'en gestion du personnel, en assistanat de direction ou encore dans l'encadrement et la formation de nouvels arrivants.

Ma volonté actuelle est de devenir cadre (en assistanat de direction ou en tant que comptable confirmée) afin de mettre à profit mes capacités et de m'épanouir totalement dans une certaine continuité de carrière.

N'hésitez pas à me contacter pour une prise de contact et pour évaluer la qualité de ma candidature ainsi que mon professionnalisme.



Mes compétences :

Esprit analytique

Apprentissage rapide

Esprit d'équipe

Autonomie

Esprit d'initiative

Adaptabilité

Rigueur