Laetitia VENTROUX

• Maîtrise de l'ensemble des composantes de la communication en entreprise.

• Spécialisée dans l'environnement et la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise.

• Compétences allant de la stratégie business à sa mise en oeuvre dans le plan de communication.

• Conduite du changement avec la Direction Générale : communication sur les transformations du business model en éduquant les équipes à l’économie circulaire.

• Management d’équipes et gestion de budgets : réorganisation d’un département communication, management hiérarchique (7 personnes), fonctionnel (15 personnes), et de projet (6 personnes) - pilotage budget.

• Transformation de la communication interne : création d’un sentiment d’appartenance unique.

• Expertise reconnue en communication de crise : pendant 13 ans, gestion des crises sociales, politiques et environnementales.

• Expérience de la communication d’influence au sein d’instances publiques, fédérations et maintien du lien avec les associations.

• Bonne connaissance des collectivités : AO de Délégation de Services Publiques et gestion pendant 3 ans de la communication d’une collectivité locale naissante.

• Excellent relationnel et parfaite utilisation des réseaux.



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Service client

Conseil en management

Communication de crise

Direction générale

Energies renouvelables

Relations Presse

Communication institutionnelle

Communication interne

Communication externe

Stratégie commerciale

Gestion des déchets

Gestion de projet

Stratégie d'entreprise

Economie de l'environnement

Conduite du changement

Marketing

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Management

Développement durable

Stratégie de communication

Stratégie