Laetitia VIDAL

Directrice commerciale et marketing de PROCIVIS MP et PROCIVIS Tiso depuis 2002, je gère une équipe commerciale spécialisée en accession à la propriété et accession sociale (PSLA, vente en ANRU, accession à prix maîtrisé).

En tant que responsable de la filiale PROCIVIS TISO j'anime aussi la commercialisation pour des partenaires promoteurs ne disposant pas de service commercial interne, nous les accompagnons de la conception du programme à la livraison.

Je possède une vision transversale de l'activité commerciale en immobilier: transaction en ancien, vente en VEFA, accession sociale, défiscalisation

.



Mes compétences :

Vente

Communication

Promotion

Immobilier

Marketing

Social

Commerciale