Laetitia VIEIRA

Poste actuel : conseillère de clientèle, Boursorama Banque



Mes expériences passées :

- Conseillère de vente / Team Leader - au sein d'Uniqlo la Défense (oct 2011-oct 2016)



- Attaché de presse junior, agence RP YESwecan (CDD de mi-mars à mi-juin 2011)



Client :

APCOR : Union Portugaise des professionnels du Liège



Mission :

Relation Presse & événements de relation publique (réseaux sociaux, opérations événementielles, etc)

Organisation du Vinocamp Lisboa



- Trois ans en tant qu'assistante communication & partenariats dans une École de Commerce



- Divers stages en communication & marketing







Quelques mots-clés qui me définissent :

Curiosité et ouverture d'esprit, polyvalence et autonomie



Mes compétences :

Relations publiques

Réseaux sociaux

Community management

Assistante

Communication

Rédaction

Organisation d'évènements